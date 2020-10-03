صحة شمال سيناء : فحص 10 آلاف و38 شخصا ضمن مبادرة 100 مليون صحة حتى الآن

قال وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، الدكتور طارق محمد كامل إنه تم فحص 10 آلاف و38 شخصا ضمن المبادرة الرئاسية ( 100 مليون صحة ) لفحص وعلاج الأمراض المزمنة، والجارى تنفيذها حاليًا على مستوى المحافظة، وذلك من إجمالى المستهدف على مستوى المحافظة وعددهم 71 ألفًا و 433 فردًا.





من جانبه، أكد مدير عام الطب الوقائى الدكتور رمضان توفيق عقب متابعته اليوم السبت، عددا من نقاط الفحص الطبى بالمبادرة، أن الإقبال فى زيادة مستمرة منذ أول أكتوبر الجارى، مشيرًا إلى حُسن سير وانتظام المبادرة والتزام جميع الأطقم الطبية فى تقديم الخدمات المقررة، وكذا تطبيق الاستراتيجية الجديدة من خلال إضافة بعض نقاط الفحص تبعًا للكثافة السكانية، علاوةً على تقديم كافة التسهيلات اللازمة أثناء فحص المواطنين، وأن هدف المبادرة هو الاكتشاف المبكر للأمراض المزمنة ومتابعة الفحص وتقديم العلاج اللازم لتقليل نسبة الوفيات الناجمة عن تلك الأمراض. وأضاف مسئول التثقيف والإعلام الصحى بمديرية الصحة فتحى عثمان أنه يتم تقديم التوعية للمواطنين إلى جانب الاكتشاف المبكر لمرضى السكرى وارتفاع ضغط الدم، وكذلك تحديد زيادة مستوى الوزن والسمنة بالمراكز الحضرية على مستوى المحافظة. يذكر أن المبادرة انطلقت يوم الجمعة 18 سبتمبر الماضى بشمال سيناء من أمام المساجد ومختلف النقاط الطبية المحددة لها، حيث تشارك فيها مديرية الأوقاف بعدد من المساجد كنقط لتنفيذ المبادرة، إلى جانب قيام باقى المساجد على مستوى المحافظة بالإعلان عن المبادرة وأماكن تنفيذها من خلال مكبرات الصوت.

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