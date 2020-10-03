قال محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان، إنه سيتم طرح عدد من خطوط السير الداخلية بالمحافظة وبين المدن طبقا لكراسة شروط وفقا لمواصفات فنية تلتزم بها الشركات الراسى عليها الطرح.





وأعرب المحافظ، خلال لقائه اليوم السبت، مع نائب رئيس جهاز النقل البرى عماد بكرى، عن تطلع المحافظة إلى تقديم خدمة متميزة للنقل الجماعى لمواطنيها مراعاة لحقوق جميع أصحاب المصالح (المواطن والمحافظة والمستثمر). وأوضح أن وضع كراسة الشروط سيضمن حقوق الجميع وتقديم خدمة نقل جماعى متميزة بالقليوبية وفق تعريفة ركوب عادلة تضمن حق المواطن.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ القليوبية : طرح سيارات للنقل الجماعى وفق مواصفات فنية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.