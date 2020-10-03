خاص| تويتر ترد على "حملة اليوم السابع": إجراءات رادعة ضد أي حساب يدعو للعنف تجاه مصر.. ونناشد المستخدمين بالإبلاغ عن أي سلوك مسيء لمصر وسيتم اتخاذ اللازم فورا

قامت إدارة شركة تويتر، بإرسال رد رسمي وحصري لـ اليوم السابع، لتوضيح موقفها من التصدي للحسابات المسيئة لمصر عبر منصتها، وذلك ردا على الحملة التي أثارها موقع اليوم السابع بسبب سياسات منصة تويتر التي تسمح بالتحريض على العنف ضد الدولة، والتي لاقت صدى واسعا لدى العديد من الوطنيين المدافعين عن كرامة بلدهم، ووصل الأمر لمطالبة العديد بحظر منصة تويتر داخل مصر، بجانب مناشدات واسعة لمسؤولي منصة تويتر بضرورة التدخل من أجل إيقاف تلك الممارسات المسيئة لمصر.

ووصل إلينا هذا الرد الرسمي على لسان متحدث باسم تويتر:

"تويتر هو خدمة عامة مفتوحة ونحن نفرض قواعدنا بشكل محايد بغض النظر عن الانتماء السياسي.. السلوك الغير مرغوب، والمنظمات الإرهابية والجماعات المتطرفة العنيفة ليس لها مكان في خدمتنا، والتهديد أو الترويج للإرهاب مخالف لقوانينا.

في تقرير الشفافية العالمي الأخير، اتخذنا إجراءات بشأن أكثر من 86000 حساب فريد بموجب سياسة الإرهاب والتطرف العنيف خلال النصف الثاني من عام 2019.

نحن نستخدم مزيجًا من الأتمتة والمراجعة البشرية في اتخاذ إجراءات إنفاذ عند انتهاك قوانينا.

نحن نراجع بشكل مستمر نشاط الحسابات والاتجاهات والسلوكيات مع تطور الوضع في مصر ونتخذ إجراءات بشأن الحسابات التي تنتهك سياساتنا.

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نحن نشجع الجميع على الإبلاغ عن أي سلوك يعتقدون أنه ينتهك قوانين المنصة من خلال أدوات الإبلاغ الخاصة بنا.

نحن نعمل عن كثب مع الحكومة والمجتمع المدني لمعالجة القضايا والتحديات الناشئة في مصر".

ومن خلال تلك الرسالة، نستنتج أن إدارة تويتر لا تسمح بوجود أنشطة إرهابية عبر منصتها، سواء من خلال التهديد المباشر أو الترويج لأكاذيب يبثها البعض بغرض ضرب استقرار مصر.

كما أن تويتر شددت في ردها، على سعيها لإيقاف تلك الممارسات من خلال عدة طرق، الطريقة الأولى هي حظر الحسابات التي تنتهك سياسات تويتر المتعلقة بالإرهاب والتطرف العنيف، والطريقة الثانية هي استخدام أنظمة مميكنة لرصد أي انتهاكات لقوانين تويتر، والطريقة الثالثة هي الاعتماد على الرصد البشري من جانب بعض الموظفين من أجل اتخاذ إجراءات إنفاذ في حالة انتهاك القوانين، والطريقة الرابعة هي التعاون مع الحكومة والمجتمع المدني لمعالجة التحديات الناشئة في مصر، والطرقة الخامسة هي استقبال أي بلاغ ضد الحسابات المسيئة التي تداوم التحريض على العنف ضد مصر.

ولعل الطريقة الخامسة هي التي نناشد جموع المصريين تنفيذها لدعم بلادهم ضد المسيئين، فيجب على مستخدمي تويتر الإبلاغ فورا عن أي تغريدة أو حساب يسيء لمصر، ووفقا لتصريحات مسؤول تويتر فإن الشركة ستتعامل بحزم مع تلك الحسابات.

وبعد نشر هذا الرد الذي اختصت به إدارة تويتر، اليوم السابع لنشره عبر موقعها الأكبر على مستوى الشرق الأوسط، فإننا أيضا نطالب منصة تويتر بموافاتنا خلال الفترة المقبلة بأعداد الحسابات التي سيتم إغلاقها بسبب الإساءة لمصر، اتباعا لمبدأ الشفافية الذي تنادي به إدارة تويتر دائما وتسعى لتطبيقه.