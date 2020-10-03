عاجل.. السيسى: حريصون على تطوير منظومة القضاء ودعم شباب القضاة 

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم السبت، اجتماعا مع ممثلى شباب القضاة المتميزين من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، بحضور المستشار عمر مروان وزير العدل، ورؤساء محكمة النقض، ومجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، وهيئة النيابة الإدارية.





وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء شهد حواراً مفتوحاً وشاملاً مع الرئيس، حيث حرص على النقاش مع ممثلى شباب القضاة المتميزين والاستماع إلى آرائهم بشأن مختلف القضايا المطروحة على الساحتين الداخلية والخارجية.

وقد أكد الرئيس حرص الدولة على تطوير المنظومة القضائية للتخفيف على المواطنين، خاصةً فيما يتعلق بالإسراع فى الميكنة والتحديث والتحول الرقمى كنهج استراتيجى للدولة، فضلاً عن تأهيل الكوادر البشرية ودعم وصقل شباب القضاة على أرقى المستويات ليكونوا قاطرة التطوير المنشود.

من جانبهم؛ أكد شباب القضاة خلال حوارهم مع الرئيس على اعتزازهم بتشرفهم بلقاء الرئيس والحوار معه، الأمر الذى يعكس دعم الدولة للشباب المتميز، واهتمام الرئيس بتطوير المنظومة القضائية فى كافة الجوانب.

وأعربوا فى هذا السياق عن تقديرهم لتوجيه بالتجديد الكامل لمجمع محاكم الجلاء، وإعادة ترميمه ورفع كفاءته وفق أعلى المعايير والتصميمات الإنشائية، على النحو الذى يتناسب مع أهميته التاريخية وحجم المترددين عليه، وكذلك جهود الدولة لرفع كفاءة المنظومة القضائية بالكامل وميكنة العمل بها، الأمر الذى سيدعم مهمة القاضى، ويمكنه من أداء رسالته، إلى جانب رفع العبء عن المواطن من خلال تطوير الخدمات المقدمة وسرعة إنجازها، لا سيما فيما يخص مشاكل الأحوال الشخصية والأسرية.

من جانبه؛ أكد وزير العدل أن السلطة القضائية بكافة أركانها حريصة على تسخير جهودها وإمكاناتها لتعزيز مسيرة الوطن نحو التنمية من خلال تحقيق العدالة الناجزة وصون الحقوق والحريات.