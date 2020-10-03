البابا تواضروس يستقبل زوجات كهنة وسط الإسكندرية

استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، بمركز لوجوس بالمقر البابوى بدير القديس الأنبا بيشوى زوجات كهنة قطاع وسط الإسكندرية بحضور القمص أبرآم إميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية.





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