نائب بالشيوخ : احتفال المواطنين بذكرى نصر أكتوبر ضربة قاصمة للإرهابيين

قال النائب عبدالرحيم كمال، عضو مجلس الشيوخ عن محافظة البحر الأحمر، إن خروج المصريين إلى الميادين العامة فى ذكرى نصر أكتوبر المجيدة يؤكد على وعى الشعب المصرى وفخره بدولته، وتأكيده الدائم على حماية سيادتها.





وأوضح فى بيانه، اليوم السبت، أن نزول المواطنين جاء أبلغ رد على الجماعات الإرهابية وضربة قاصمة لهم، وتأكيد لدعمهم الرئيس عبدالفتاح السيسى، من أجل الحفاظ على بلدهم ودعم مسيرة التنمية والاستقرار. وذكر أن حرب أكتوبر شكلت ملحمة وطنية سُطرت بدماء وتضحيات الشعب المصرى، لتظل نقطة مضيئة فى تاريخ العسكرية المصرية ومبعث اعتزاز وفخر بجيش مصر ورجالها البواسل. وأشار إلى أن روح أكتوبر ستظل تجسيدا للعقيدة والهوية الوطنية للقوات المسلحة المصرية درع مصر الحصين التى مازالت تخوض أشرس معارك التضحية والفداء لحماية الشعب والدولة المصرية من خطر الإرهاب، وتقف حجر عثرة أمام مخططات تستهدف النيل من مصر واستقراها وأمنها القومى. ووجه عضو الشيوخ، خالص التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والشعب المصرى، بمناسبة الذكرى الـ47 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

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