ميناء دمياط يستقبل 8 سفن للحاويات والبضائع العامة

استقبل ميناء دمياط، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 3 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة، بينما غادر سفينتا حاويات و5 سفن بضائع عامة، فيما وصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 17 سفينة.





وذكر بيان صادر اليوم السبت، عن المركز الإعلامى لهيئة الميناء أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 6 آلاف و24 طنا، تشمل : 2224 طن فوسفات و2500 طن حديد و1300 طن يوريا، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 60 ألفًا و333 طنًا تشمل : 14 ألفًا 740 طن قمح و 8400 طن خردة و 918 طن خشب زان و 22 ألفًا و126 طن ذرة و 4373 طن ابلاكاش و 9776 طن حديد.

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وأشار البيان، إلى أن إجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 780 حاوية مكافئة تشمل فواكة ( رمان وبلح ) و خضروات ( بطاطا وفاصوليا وخرشوف وخضار مجمد مشكل ) وحاصلات زراعية ( بصل و فول سودانى و برسيم حجازى وزعتر وزيتون أسود وسمسم وكمون ولب سوبر وبردقوش) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية والجزائر والمغرب وأسبانيا و سلوفينيا و أمريكا واليونان وكرواتيا وهولندا وسيريلانكا وسنغافورة وهونج كونج.

وأوضح البيان أن إجمالى عدد الحاويات الوارد بلغ 237 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 972 حاوية مكافئة، ليصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 62 ألفًا و807 طنً، بينما بلغ رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 11 ألفًا و438 طنًا.

وأكد البيان أن قطارين غادرا بحمولة إجمالية تقدر بـ 2635 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، فى حين بلغت حركة تداول الشاحنات 3666 شاحنة منها 630 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 35 ألفًا و449 طنًا من البضائع العامة.