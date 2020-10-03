تفقد المحاسب مجدى اسحق عازر رئيس شركة ميناء القاهرة الجوى ، أعمال مخرات السيول وأعمال المهبط للأطمئنان على التشغيل بكفاءة وذلك استعدادا لموسم الشتاء المقبل.
وطالب اسحق ، العاملين على بذل اقصى جهد لاعمال الصيانة استعدادا لقدوم فصل الشتاء والانتهاء من كافة الاعمال الجاري الانتهاء منها بخصوص هذا الشان ، دون التاثير علي باقي الأعمال الجاري العمل بها لمطار القاهرة الدولي .
فيما قالت مصادر بالمطار إن هناك تعليمات من الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدنى، باتخاذ كافة الاجراءات واعمال الصيانة تحسبا لموسم الشتاء بشكل عام ولاي موجة سيول بشكل خاص .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مطار القاهرة ينهي صيانة مخرات السيول بأرض المهبط.. صور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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