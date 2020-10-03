محافظ الوادى الجديد يقرر تعديل مواعيد العمل بالمصالح الحكومية

قرر محافظ الوادى الجديد محمد الزملوط، تعديل مواعيد العمل الرسمية بكافة المصالح والمؤسسات الحكومية والخدمية، بدءً من غدٍ الأحد 4 أكتوبر، لتبدأ فى الثامنة صباحًا وتنتهى فى الثالثة مساءً يوميًا، وذلك لانتهاء فصل الصيف وانخفاض درجة الحرارة.





وأوضح المحافظ، فى بيان اليوم السبت، أن مواعيد العمل الجديدة تتيح تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتحافظ بشكل كبير على الاستقرار النفسى والاجتماعى للعاملين، مؤكدًا أن نظم العمل بالمحافظة شهدت طوال الفترة الماضية تطويرًا كبيرًا من حيث الميكنة ورقمنة الخدمات بما يخدم طموحات المواطنين ويلبى احتياجاتهم. الجدير بالذكر أن محافظة الوادى الجديد كانت قد خفضت مواعيد العمل بمقدار ساعة يوميًا مراعاة لفصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة، بهدف تحقيق الاستقرار النفسى والأسرى للعاملين بالمؤسسات الحكومية ومديريات الخدمات بكافة مناطق المحافظة.

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