رواد السوشيال ميديا يهاجمون حمدين صباحى بسبب محاولته تشويه الدولة

وقال أحد رواد السوشيال ميديا: "يحاول عبده مشتاق استغلال أى أزمة علشان يزايد على الدولة وينفذ تعليمات الإخوان والاشتراكيين الثوريين واضح إن الحملة دى مقابلها المادى عالى شوية والكل عاوز يأخذ منها".

وقال آخر: "الخائن العميل المتآمر عاوز يهد البلد .. ده بدل ما ينزل ويساعد البلد ويطلع الفلوس اللى واخدها من الدول إياها.. ويصرف منها على الظروف اللى الشعب فيها سؤال ملح لأشهر عاطل فى مصر حمدين صباحى لماذا عاودت الظهور مؤخرا؟ تقريبا رصيدك فى البنك نقص شوية فرجعت تانی تدور على سبوبة جديدة .. وطبعا الوصفة معروفة وسهلة لكسب رضا المنظمات الدولية المشبوهة إياها الهدم الدولة المصرية".

وأضاف: "ارحم المجتمع اللى خلاص کشفك .. ولا أنت لسه مش فاهم ..لا للعملاء .. ولا للخونة .. ولا للفاشلين الكذابين".