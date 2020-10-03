وصول أولى رحلات الخطوط الجوية الأوكرانية إلى مطار مرسى علم

استقبل مطار مرسى علم اليوم، رحلة الخطوط الجوية الأوكرانية من طراز B737/800 القادمة من مدينة كييف وعلى متنها 128 راكبًا، وتعد هذه الرحلة هى الأولى من كييف بواسطة الخطوط الجوية الأوكرانية إلى مرسى علم.





وتم استقبال الطائرة بتقليد رش المياه كإجراء متبع لوصول أولى الرحلات الجوية إلى المطارات المصرية، كما قام فريق من العلاقات العامة بالمطار بإنهاء إجراءات الوصول مع تطبيق كافة الضوابط الوقائية والإجراءات الإحترازية المتبعة للحفاظ على سلامة وصحة الركاب والعاملين بالمطارات المصرية . جدير بالذكر أن الخطوط الجوية الاوكرانية استأنفت رحلاتها الجوية إلى القاهرة الأسبوع الماضى بعد التوقف بسبب جائحة كورونا. ويأتى هذا فى ضوء الجهود المشتركة بين وزارتى الطيران المدنى والسياحية لجذب وتنشيط الحركة السياحية إلى مصر.

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