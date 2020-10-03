أبوالعينين يشكر محافظ الجيزة لقبول مبادرة سداد قيمة التصالح عن 5000 أسرة.. ويطلب توفير قاعدة بيانات للمستحقين

تقدم النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، بالشكر للواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لقبول مبادرته بتحمل سداد مخالفات البناء لـ 5000 أسرة من غير القادرين من محافظة الجيزة، لتخفيف الأعباء عن أهالي المحافظة.
وأوضح ابو العينين، أن تلك المبادرة تأتي استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للإسهام في تخفيف العبء عن غير القادرين في ملف مخالفات البناء، وإيمانا بالمسؤولية المجتمعية والوطنية لتخفيف العبء عن الإجراءات التصحيحية عن غير القادرين الذين لا يستطيعون سداد قيمة التصالح.
ووجه أبو العينين خطابا للواء أحمد راشد محافظ الجيزة، يطلب فيه توفير قاعدة بيانات للمستحقين من غير القادرين حتى يتمكن من السداد الفوري عنهم، قائلا: "نرجو من سيادتكم اتخاذ ما يلزم نحو توفير قاعدة بيانات للمستحقين من غير القادرين حتى يمكن السداد الفوري عنهم".
وكان النائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب، قد أعلن عن مبادرته لتخفيف العبء على المواطنين غير القادرين أصحاب البناء المخالف بمحافظة الجيزة، لسداد مخالفات البناء عن 5000 أسرة من غير القادرين للتخفيف عن الأهالي من أبناء المحافظة.facebook
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