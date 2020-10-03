له عوائد اقتصادية كبيرة..خبير بيئي : قش الأرز برىء من السحابة السوداء

فجرت الخبيرة فى شؤون البيئة د.منى كمال، الرئيس السابق بجهاز نوعية الهواء بوزارة البيئة مفاجأة حول السبب الرئيسي فى انتشار السحابة السوداء بمصر .

وقالت كمال لـ دوت الخليج أن قش الأرز بريئا من السحابة السوداء، لافتة إلى أن القش أصبح له استخدامات عديدة تدفع المزارعين لعدم حرقه نظرا للعوائد الإقتصادية الناتجة منه .

وأشارت خبيرة البيئة إلى أن السبب الرئيسي فى ظهور السحابة السوداء الفترة الأخيرة هو حرق المخلفات، داعية إلى تطبيق المواد الموجودة فى قانون البيئة التى تصل للحبس والغرامة لمواجهة هذه الظاهرة وبالتالي القضاء على السحابة السوداء .

ولفتت الخبيرة البييئة إلى أن قش الأرز أصبح يستخدم فى إنتاج الخشب البلاستيكي أو كعلف مغذي للمواشي، كما يمكن تحویله لغاز حراري بتكنولوجیا صینیة ذات مردود اقتصادي كبیر.

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واعتبرت كمال أن مشكلة مصر تتمثل في المخلفات العضوية، والتي تحاول الدولة حلها عن طريق إنشاء مقالب لها وعمل محطات وسيطة و مدافن، مشيرة إلى أن هذه الطرق قد تتسبب ببعض المشاكل حيث أن المقالب يخرج منها غاز الميثان والذى يشتعل ذاتيًا مع الحرارة وهو ما يحدث أيضا فى المدافن لافتة إلى أن خطورة الميثان أن الحرائق الناتجة عنه قد تستمر أيام متصلة، ما يؤثر على الأرض المقامة عليها المدافن ويهدر قيمتها ، أما عن المحطات الوسيطة فأشارت خبيرة البيئة إلى أنها تكلف الدولة ملايين الجنيهات ولا تقدم الحل المثالي للأزمة .

وحول الطريقة المثالية للتخلص من المخلفات، أوضحت خبيرة البيئة أن علاج المخلفات يكمن في الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة المتبعة في ٢٠٢٠ والتي تحتاج لتعاون بين القطاعين الخاص والحكومى، داعية لعمل وحدات بتكنولوجيا عالية ينتج عنها بايو جاز يمكن تحويلها لكهرباء بدلا من وضعها في المدافن أو المحطات الوسيطة.

وحثت المسئول السابق بوزارة البيئة الدولة علي الإعلان عن خطة واضحة للتخلص من المخلفات والاستعانة بالخبراء لوضع انسب استراتيجية تتناسب مع مصر كوحدات صغيرة في الارياف والمدن بدلا من نقل المخلفات من القاهرة للمدن الجديدة.