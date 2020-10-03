مرشح المصرين الأحرار بسنورس يطالب بإعفاء 8 فئات من قانون التصالح

قال محمد لطفى إسماعيل خيرالله، أمين حزب المصريين الأحرار بسنورس، والمرشح عن الدائرة فى انتخابات مجلس النواب المقبلة، إن ملف مخالفات البناء مشكلة حقيقية ويجب وضع حلول عملية لها، مطالبا الجهات التنفيذية بضبط إجراءات تنفيذ قانون التصالح دون ضرر.





وأضاف مرشح الحزب فى البيان، اليوم السبت، أنه سيتقدم بطلب لإعفاء بعض الحالات من تطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء، وذكر أنه من بين تلك الفئات أصحاب معاشات تكافل وكرامة، الموظفين وأصحاب المعاشات الذين لا تتجاوز مرتباتهم 3 آلاف جنيه شهريا، والعمالة الحرفية البسيطة، والفلاحون ممن لا تتجاوز الحيازة الزراعية لهم فدان، والأرامل والمطلقات، ومن يتقدم بأبحاث معتمدة من التضامن الاجتماعى تفيد بعدم قدرتهم على السداد، وأصحاب المنازل التى تقل مساحتها عن 60 مترا، والمنازل التى قامت بإنشائها جمعيات خيرية. وأوضح أنه يسعى إلى تخفيض الأسعار مجددا فى المناطق التى تشتهر بالفقر وضعف المستوى الاجتماعى، وإلغاء بند جدية التصالح أوتخفيض النسبة من الربع إلى السدس، وأشار إلى أنه يهدف أيضا تقسيط مبلغ التصالح إلى 6 سنوات وتقديم حلول للتقسيط على فواتير الكهرباء أو المياه بنسبة فائدة ضئيلة.

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