غلق كلى لتقاطع طريق الواحات مع الدائرى بالإتجاه القادم من الفيوم 3 أشهر

نوهت محافظة الجيزة أنه فى إطار أعمال التطوير الجارى تنفيذها بطريق الواحات والتى تستهدف تحقيق أعلى معدلات السيولة المرورية، وتشمل إنشاء كوبرى علوى ونفق للسيارات، الأمر الذى يستلزم تنفيذ غلق كلى لطريق الواحات عند تقاطعه مع الطريق الدائرى فى الاتجاه القادم من طريق الفيوم وحدائق الأهرام، باتجاه مدينة 6 أكتوبر وحدائق الأهرام، لمدة 3 أشهر والتى تنتهى يوم السبت الموافق 2/1/2021.





وأشار أحمد راشد محافظ الجيزة، أن الأعمال تأتى ضمن خطة الدولة للنهوض بالبنية التحتية خاصة الطرق لإستيعاب الحركة المرورية والقضاء على المشكلات المرورية التى تعانى منها منطقة ميدان الرماية كونها تحتضن العديد من المناطق الحضارية الهامة والحيوية.

وأوضح أنه بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة بإشراف اللواء محمد عامر مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، وجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر والشركة المنفذة أجريت تحويلة مرورية لتيسير حركة المرور على النحو التالى:

• القادم من طريق الفيوم وحدائق الأهرام ويرغب فى الإتجاه نحو مدينة 6 أكتوبر واستكمال طريق الواحات يسلك طريق الواحات وحتى محيط منطقة الأعمال (مكان الغلق الكلى) ثم الصعود إجبارى يمينًا إتجاه الطريق الدائرى بعد تطوير مطلع الطريق ولمسافة 250 م لإستيعاب الضغوط المتوقعة.

• مواصلة السير بالطريق الدائرى لمسافة مايقرب من 1 كم.

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• السير يساراً بإتجاه فتحة الدوران المستحدثة بالجزيرة الوسطى بالطريق الدائرى ومواصلة السير بإتجاه وصلة طريق دريم لاند المستحدثة بإتجاه طريق الواحات مرة أخرى.

ووجه محافظ الجيزة رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر بإتخاذ اللازم والتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة والشركة المنفذة للأعمال نحو إتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحقيق السيولة المرورية بمحيط منطقة الأعمال وتوفير كافة الوسائل الإرشادية من لوحات مرورية ووسائل للدعم الفنى ونشر اللجان المرورية لتلافى التكدسات، مشدداً على ضرورة الإلتزام بالمدة الزمنية المعلنة للإنتهاء من الأعمال دون تأخير وسرعة إعادة الشئ لأصله.

وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين من قائدى المركبات بمعاونة الأجهزة التنفيذية ولجان المرور من خلال إتباع التعليمات المرورية المعلن عنها والإرشادات الخاصة بالإتجاهات الجديدة بمحيط منطقة الأعمال لضمان السيولة المرورية ومنع الإزدحام.