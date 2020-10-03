الوزراء: إجمالي القروض الحاصل عليها جهاز تنمية المشروعات 2.2 مليار دولار

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء "انفوجرافاً" حول اجمالي القروض الحاصل عليها جهاز تنمية المشروعات المصري ، من المؤسسات العالمية، حيث وصلت قيمة القروض ٢.٢ مليار دولار .
وقال المركز ان جهاز تنمية المشروعات يعمل على بناء علاقات تعاون وثيقة ومتواصلة مع مختلف الشركاء على المستويين الإقليمي والدولي، لتوظيفها في خدمة أهداف التنمية في مصر من خلال نوعين من الشراكات: الشراكة المالية والمؤسسية، والشراكة الفنية والاستراتيجية؛ بهدف تحقيق المنفعة المشتركة لجميع الأطراف، والتي تتيح فرصًا مستدامة لتبادل الموارد والخبرات.
وأوضح انه من شركاء الجهاز الدوليين: مجموعة البنك الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وبنك التنمية الإفريقي.
وأشار إلى ان أدت تلك العلاقات إلى حصول الجهاز على إجمالي تعاقدات تصل إلى 2.2 مليار دولار كقروض إضافة إلى 1.9 مليار دولار كمنح.
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