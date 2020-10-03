لو متعرفش| تخفيضات تصل لـ75% على تذاكر القطارات لـ ذوى الاحتياجات

تمنح هيئة السكك الحديدية تخفيضا على تذاكر القطارات لذوى الإعاقة ومرافقيهم خلال رحلاتهم اليومية بجميع القطارات، كما تمنح الهيئة أيضًا 3 فئات ركوب قطارات السكة الحديد مجانا؛ طبقًا لما قررته وزارة النقل، للتخفيف عن تلك الفئات، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

وفي التقرير التالي، التخفيضات المتاحة على تذاكر القطارات لذوى الإعاقة ومرافقيهم ، كما نستعرض الفئات التي يحق لها ركوب قطارات السكة الحديد مجانا.

التخفيضات المتاحة على تذاكر القطارات لذوى الإعاقة ومرافقيهم: تمنح السكة الحديد تخفيضا بنسبة 75% للقطارات العادية، و50% على تذاكر القطارات المكيفة أولى وثانية درجة والـ vip، وذلك من إجمالى قيمة التذكرة الكاملة.

وعلى الراكب "صاحب الإعاقة" أو مرافقه، تقديم إثبات الشخصية الصادر من وزارة التضامن الاجتماعى أو المكاتب التابعة لها بالمحافظات، إلى الجهة المختصة بقطع التذاكر،وإطلاع صراف التذاكر على بطاقة إثبات الشخصية الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي، للتأكد من أحقية المعاق فى التخفيض الممنوح له، مع تسجيل رقم إثبات الشخصية الصادر من وزارة التضامن على التذكرة، وكذلك التأكد من إثبات المرافق على إثبات الشخصية بتلك البطاقة. كما يمكنهم ركوب القطار بدون حجز.

الفئات التي يحق لها ركوب قطارات السكة الحديد مجانا.

١_ مرضى الأورام السرطانية ومرافقوهم

تتيح وزارة النقل، ممثلة في هيئة سكك حديد مصر، إصدار تصاريح سفر مميكنة «كارت ذكي» لمرضى الأورام السرطانية ومرافقيهم، بديلا عن الكارت اليدوي.

ويتم استخراج تصاريح السفر حتى الدرجة الثانية المكيفة، من محل إقامة المستفيدين بالكارت حتى مراكز العلاج، وبالعكس.

ويسمح الكارت المجاني للمريض باصطحاب مرافق واحد له، في نفس القطار، وبذات الدرجة، إذا كانت حالة المريض تستدعي وجود مرافق له.

وتتم إتاحة الحجز وصرف التذاكر بالمحطات على القطارات المكيفه قبل السفر بـ 15 يوما، وذلك بموجب تصريح السفر المستخرج للمريض، والمرافق إن وجد.

وتصرف التصاريح من الإدارة المركزية للتسويق والمبيعات قطاع المسافات الطويلة بمجمع السكة الحديد بالدور الرابع.

ولاستخراج هذا التصريح، تقدم المستندات الآتية:

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1. تقرير مرضي من مركز العلاج معتمد موجه للهيئة.

2. صورة بطاقة الرقم القومي أو شهادة الميلاد المميكنة للمريض.

3. صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

4. 2 صورة شخصية 4*6 للمريض.

٢_ كبار السن فوق الـ 70 عاما

أكدت نفين قباح ، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه تم الاتفاق مع المهندس كامل الوزير، وزير النقل علي توفير وسائل النقل العامة لمن هم فوق الـ٧٠ مجانا، لتشمل السكة الحديد والمترو والنقل العام، كما سيتم تقديم تخفيض بقيمة ٥٠٪؜ لمن فوق ٦٠ عاما.

فيما كلف وزير النقل كامل الوزير كل الهيئات التابعة للوزارة ببدء تطبيق تخفيضات تذاكر المترو لكبار السن وفقا لما اتفق عليه مع وزارة التضامن بموجب بطاقة الرقم القومى. وقال وزير النقل التخفيضات لكبار السن 50%؜ على التذاكر لمن فوق سن الـ60 عاما ومجانا لمن هم فوق سن الـ 70 عاما، على أن يكون صرفها بمجرد إظهار بطاقة الرقم القومى فقط.

٢ _ المجندون

كما يحق للمجندين أيضًا ،ركوب بعض قطارات السكة الحديد مجانًا، وذلك بعد أن أصدرت الهيئة السكة الحديد قرارات بالنسبة للمجندين وأمناء الشرطة والمساعدين في استخدام القطارات المميزة والمطورة والروسي الجديدة.

ونصت القرارات على عدم تحصيل أي شيء اذا كان يرتدي الزي الرسمي، وفي حالة عدم ارتدائه يبرز إثبات الشخصية.