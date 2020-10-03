السفيرة منى عمر: المرأة صمام أمان المجتمع وتستشعر الخطر قبل الجميع

قالت السفيرة منى عمر، عضو المجلس القومى للمرأة إن المرأة نصف المجتمع، وغيابها عن قضايا المجتمع يعنى غياب نصف المجتمع وغيابها عن العمل تعنى أن تقل انتاجية المجتمع للنصف.

وأضافت "عمر" فى تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" أنه من الضرورى أن تشارك المرأة فى كافة قضايا المجتمع سواء التنمية أو تحقيق السلم الداخلى أو المشاركة السياسية وهذا يتطلب حدوث تمكين للمرأة سواء تمكين سياسى بالمشاركة فى الانتخابات والادلاء بصوتها وأن ترشح نفسها فى الانتخابات لتمثل مصالح شرائح هامة للمجتمع، وأيضا توليها مناصب قيادية وأن تكون على وعى بالقضايا الوطنية الأمنية والسياسية أو تمكين اقتصادى.

وأشارت عضو القومى للمرأة أن المرأة صمام أمان المجتمع فهى القادرة على لم الشمل وبدورها كأم وزوجة تستشعر الخطر وترصد توجهات المحيطين بها للتطرف أو الإساءة للوطن وتقوم بدورها فى منعها .

ونوهت إلى أن التمكين الاقتصادى من أهم الموضوعات الخاصة بالمرأة المعيلة والنساء العاملات فى قطاعات غير رسمية ويحتاج التمكين للتدريب والتوعية والشمول المالى الذى يعد من أهم الانجازات فى الفترة الأخيرة لأنه يمكن المرأة من عمل مشروعات صغيرة بقروض ميسرة.

ولفتت إلى أن تكلفة الترشح للانتخابات من العوائق أمام السيدات؛ لذلك نجد نسبة السيدات قليلة فى المجالس.