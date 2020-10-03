وجاء الحديث كالتالى :"جدو مش راجل وطالع بيتكلم على ابنه فى برنامج يهاجمه.. وأنتم عايشين على خيره اظهروا على حقيقتكم". وقال الإعلامى أحمد موسى إن الألفاظ التى تم حجبها فى التسريب يُحاسب عليها القانون، مشيرا إلى الألفاظ التى ذكرتها نتيجة التربية والنشأة التى تعلمتها من والدها الهارب.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد .. تسريب صوتى لابنة الهارب محمد على تهين فيه جدها وجدتها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.