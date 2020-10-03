بعد ماني.. أسرة محمد صلاح توضح حقيقة إصابته بكورونا

أعلنت أسرة اللاعب محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي عن سلبية إصابته بفيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن اللاعب بصحة جيدة ولا صحة لما تم تداوله عن إصابته بكورونا.

وقال عبدالعزيز البمبي، خال محمد صلاح إن اللاعب أتصل باسرته لطمأنتهم علي نتيجة فحص العينات الخاصه به، مضيفًا أن اللاعب أكد أنه بصحة جيدة، وأن نتيجة العينة جاءت سلبية وعدم إصابته بالفيروس.