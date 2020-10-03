انت الان تتابع تفاصيل خبر ننشر خريطة المناطق التي سيتم وقف البناء فيها نهائياً وفق مسودة المشروع الأولي لاشتراطات البناء والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - ننشر المناطق التي سيتم وقف البناء فيها نهائياً وفق المشروع الذي أعده قسم التصميم العمراني في كلية الهندسة بجامعة عين شمس، وسوف يتم عرض هذه المسودة على هيئة التخطيط العمراني العامة لمناقشتها وإقرارها والعمل بها.

المناطق التي سيتم وقف البناء فيها نهائياً

ووفق المسودة المنشورة فإن هناك مناطق وأحياء داخل العاصمة “القاهرة”، سوف يتم وقف أعمال البناء بها نهائياً، ووفق مصادر بوزارة التنمية فإن هذه المسودة ليست ملزمة بل يجري مناقشتها ومن الممكن أن يتم تعديلها قبل العمل بها.

وجاءت المناطق التي سيتم وقف البناء فيها نهائياً بالقاهرة كما يلي:

أولاً| المنطقة الشمالية:

“الأميرية، حدائق القبة، الساحل، الشرابية، شبرا، روض الفرج”.

اقرأ أيضاً:

التعليم تكشف تفاصيل إلغاء إجازة السبت بالمدارس

100 جنيه زيادة في المعاشات والدعم لبعض الفئات والصرف 15 أكتوبر

“بالفيديو” حياة الدرديري تكشف حقيقة انتحارها بصبغة شعر وتعليق توفيق عكاشة

زيادة جديدة في الدعم والمعاشات بدءاً من أكتوبر لهذه الفئات

تفاصيل وقف 4 آلاف موظف من العاملين بالدولة عن العمل وتحويلهم للنيابة

أسعار البنزين الجديدة بداية من أكتوبر 2020

ثانياً |المنطقة الجنوبية:

“حلوان، التبين، المعصرة، المعادي، البساتين، دار السلام، طره، مصر القديمة”.

ثالثاً| المنطقة الشرقية:

“السلام أول، المرج، المطرية، شرق مدينة نصر، غرب مدينة نصر”.

Advertisements

رابعاً| المنطقة الغربية:

“بولاق، منشأة ناصر”.

والصور المرفقة بالخبر تشمل بعض المناطق التي سوف يتم وقف أعمال البناء بها نهائياً، كما نشرها قسم التصميم العمراني بكلية الهندسة جامعة عين شمس.