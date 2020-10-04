انت الان تتابع تفاصيل خبر “انخفاض كبير” الصحة تعلن تقريرها اليومي حول إصابات ووفيات فيروس كورونا اليوم والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت وزارة الصحة والسكان برئاسة الدكتورة هالة زايد منذ قليل عن تقريرها اليومي حول مصابي ووفيات فيروس كورونا عن يوم السبت 3 أكتوبر الجاري، وذلك وسط حالة من التراجع الكبير والمستمر بالإصابات والوفيات مقارنةً بإصابات الأمس.

بيان الصحة حول مصابي ووفيات فيروس كورونا اليومالسبت 3 أكتوبر

ووفق تقرير وزارة الصحة اليوم السبت 3 أكتوبر فقد جاءت آخر تطورات كورونا على النحو التالي:

أولاً| حالات التعافي اليوم وخلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة بلغت 131 حالة جديدة.

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ثانياً| إجمالي الحالات التي شفيت بشكل كامل بعد تلقيها العلاج المناسب وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية، بلغت 97274 حالة حتى الآن.

ثالثاً| تسجيل 109 حالة إصابة جديدة اليوم 3 أكتوبر.

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رابعاً| إجمالي الحالات التي أصيب بكورونا حتى الآن ومنذ بداية أزمة كورونا، بلغت 103575 حالة حتى اليوم.

خامساً| تسجيل 14 حالة وفاة اليوم.

سادساً| إجمالي الوفيات بفيروس كورونا حتى اليوم بلغت 5970 حالة.