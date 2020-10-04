التربية والتعليم تنظم احتفالية تكريم أوائل الثانوية العامة اليوم

وقالت وزارة التربية والتعليم، فى بيان رسمى، أنه سيتم تنظيم هذه الاحتفالية بالتعاون مع بنك الإسكان والتعمير، بحضور الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

جدير بالذكر أنه يبلغ إجمالى عدد الطلاب أوائل الثانوية العامة 2020 على مستوى الجمهورية فى جميع الشعب 43 طالبا/طالبة، وحصلت الطالبة صاحبة المركز الأول للمكفوفين على مجموع 395.5 درجة، وفى نظام الدمج التعليمى حصلت الطالبة صاحبة المركز الأول على 407.5 درجة.

أما بالنسبة للطلاب المتقدمين لأداء امتحان الثانوية العامة بمدارس العلوم والتكنولوجيا (STEM) فقد حصل الطالب الأول على الشعبة العلمية علوم على مجموع 652.91، وحصل الطالب الأول على الشعبة العلمية رياضيات على مجموع 663.4.

وبلغ عدد أوائل الثانوية العامة بشعبة علمى علوم 12 طالبا/طالبة، حيث حصلوا جميعًا على مجموع 410، أما عدد أوائل شعبة علمى رياضة بلغ 13 طالبا/طالبة، حيث حصل 2 طلاب على المركز الأول بمجموع 410 و11 طالبا/طالبة على مجموع 409.5 درجة.

أما عن أوائل المجموعة الأدبية فعدد الطلاب 14 طالبا/طالبة، حصل الطالب صاحب المركز الأول على مجموع 409 درجات، وعدد 4 طلاب على مجموع 408 درجات، وعدد 9 طلاب على 407.5 درجة".