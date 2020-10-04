أكاذيب مرتزقة أبليس: الإعلام الإخوانى يحاول توصيل رسالة كاذبة بأن الدولة تحارب الإرهاب في ليبيا وتترك سيناء "فيديو"

رصد فيديو لحملة "أكاذيب مرتزقة أبليس" الشائعات التى تروجها جماعة الإخوان الإرهابية حول الإرهاب فى سيناء، حيث رد لؤى الخطيب، الباحث السياسي، على شائعة سيطرة الإرهاب على شبه جزيرة سيناء، قائلا: "غريب جدا أنك تسمع في الإعلام التركي الناطق باللهجة المصرية عن الإرهاب في سيناء لأن تلك القنوات تقلل من الحرب على الإرهاب في سيناء، وطول الوقت تقنعك بأن الإرهاب هو فزاعة صنعها النظام السياسي في مصر، وليس هناك إرهاب من الأساس".

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وتابع، أن ما حدث هو من بداية تفاعل الدولة مع الملف الليبي، وهناك توجه من الإعلام التركي الناطق بالمصرية والإعلام القطري للحديث عن الإرهاب في سيناء، لكن في حقيقة الأمر يريدون توصيل رسالة بأن الدولة تحارب الإرهاب في ليبيا وتترك سيناء.

وتساءل الباحث السياسي عن الوضع في سيناء: هل هو لسيطرة الجيش أم الإرهاب؟، موضحا أنه وفقاً لمؤشر الإرهاب فأن مصر حتى عام 2018 كانت من أكثر 10 دول تأثراً بالإرهاب، ومصر بعدها خرجت من تلك المجموعة.

وأوضح لؤى الخطيب، أنه وفقاً للمؤشر نفسه فأن مصر انخفضت العلميات الإرهابية بنسبة 375%، كما أن العمليات جميعاه في يناء وهو ما يوضح أن الوضع في سيناء تحت السيطرة، وهو ما يؤكد أن الدولة مستقرة، ولكن أحد الإعلاميين الأتراك استضاف شخصاً من سيناء ليتحدث عنها وهو يعيش في تركيا.