حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاثنين 5-10-2020

حظك اليوم برج الحمل الاثنين 5-10-2020

صديقي لديك بعض المضايقات ولديك مبلغ من المال وقلة الاهتمام من الشريك بسبب ضغط العمل و الواجبات المتراكمة و لديك شراء عقار جديد أو منزل جديد الطالع الأول لديه خلاف بسيط مع الشريك الطالع الثاني لديه بعض المضايقات الطالع الثالث لديه شراء منزل أو عقار جديد.

حظك اليوم برج الثور الاثنين 5-10-2020

صديقي اليوم أنت الرابح و كون سند لعائلتك بالحياة و أمورك المالية جيدة و انتبه ع الشريك منيح لان عم يمر بظروف صعبة و اهتمامك فيه يخفف عنو و عم تفكر بمشروع خطوبة قريبا الطالع الأول لديه موعد مع الشريك الطالع الثاني لديه بعض المشاكل الطالع الثالث لديه بداية مشروع.

حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 5-10-2020

صديقي اليوم انشا الله راح توصل لهدفك قول يارب و أمورك المالية ممتازة بس انتبه ع صحتك واهتم فيها اكتر و الشريك رايق معك و حبك عم يكبر بقلبو الطالع الأول لديه أعمال مهمة الطالع الثاني لديه نقلة نوعية الطالع الثالث لديه ترقية .

حظك اليوم برج السرطان الاثنين 5-10-2020صديقي العين مفتوحه عليك و في ناس عم تحاول تخربلك حياتك وانتبه ع صحتك اكتر و عليك مراجعة الطبيب و الحبيب حابب يتقرب منك اكتر و يحسسك باهتمام كبير و يعيش معك أحلى وأجمل حب و لديك ارتباط قريب الطالع الأول لديه أعمال مهمة الطالع الثاني عليك الأنتباه ع نفسك من محيطك الطالع الثالث لديه ارتباط .

حظك اليوم برج السرطان الاثنين 5-10-2020

صديقي العين مفتوحه عليك و في ناس عم تحاول تخربلك حياتك وانتبه ع صحتك اكتر و عليك مراجعة الطبيب و الحبيب حابب يتقرب منك اكتر و يحسسك باهتمام كبير و يعيش معك أحلى وأجمل حب و لديك ارتباط قريب الطالع الأول لديه أعمال مهمة الطالع الثاني عليك الأنتباه ع نفسك من محيطك الطالع الثالث لديه ارتباط .

حظك اليوم برج الاسد الاثنين 5-10-2020

صديقي لديك بعض الضغوط في البيت و من بعد الضهر عندك مبلغ مالي و انفراج الأجواء بالبيت و بترتاح نفسيا و لكن انتبه ع شغلك و ع صحتك من البرد و الحب قادم بالفترة الجايه للاعزب و المرتبط لديه مفاجأة حلوة الطالع الأول لديه أعمال مهمة الطالع الثاني عليك الأنتباه ع نفسك الطالع الثالث لديه ترقية.

حظك اليوم برج العذراء الاثنين 5-10-2020

صديقي لاضيع وقتك و اتكل ع الله عز وجل هو المدبر و الجاي أحلى و اجمل بهالفترة عم تهتم بأمورك الماليه على غير العادة و هدا شي حلو و الحبيب عم يفكر بالسفر لتأمين المستقبل بس بالو مشغول عليك خليك معو بهالفترة الطالع الأول لديه موعد مع الشريك الطالع الثاني مشغول الطالع الثالث يوم روتيني

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حظك اليوم برج الميزان الاثنين 5-10-2020

صديقي اليوم لديك تحسن إيجابي بجميع مجالات حياتك وعم تفكر بشراء عقار و لكن عليك مراجعة حساباتك المالية ما بين دفع و قبض و عليك الأنتباه على مصروفك و على علاقتك بالشريك فهو بحاجتك بهالفترة اكتر من اي وقت فلا تخيب ظنه فيك الطالع الأول لديه قصة عقار جديد الطالع الثاني انتبه على مصروفك الطالع الثالث خليك مع الشريك

حظك اليوم برج العقرب الاثنين 5-10-2020

صديقي اليوم راح تنضغط بنهارك بأمور عائلية و ضيوف و أمور مالية عليك دفع و مستحقات و لا تعصب و تتوتر أمور بسيطة المهم الصحة بخير و التسرع باخد اي قرار بيخص علاقتك مع الشريك وللاعزب عندك حب جديد خليك جاهز و تواضع شوي الطالع الأول لديه دفع مبلغ مالي الطالع الثاني لديه مشوار الطالع الثالث لديه ضيوف.

حظك اليوم برج القوس الاثنين 5-10-2020

صديقي اليوم انتبه حتى ما تواجه مشاكل بالعمل أو مشاكل مالية ع أمور مو مستاهلة و انتبه من اي شخص استغلالي و عم تعيش أجواء حلوة مع محيطك و لا تعاتب الشريك انت السبب لانك ماعم تقدر تعطي من وقتك وحبك و حب قديم يعود إليك الطالع الأول لديه أعمال متراكمة الطالع الثاني انتبه من الأشخاص النقاقين الطالع الثالث انتبه ع الشريك و حب قديم يعود.

حظك اليوم برج الجدي الاثنين 5-10-2020

صديقي نصيحة الك انتبه إلى مصروفك فالأيام القادمة مليئة بالأعمال و المصاريف فلا تهمل أمورك المالية ولا تصرفها بأمور مو مستاهلة و الشريك ينتظر و يتحلى بالصبر ليشوف شو أخرت علاقتكن فلا طنش الطالع الأول نصيحة لا تفكر بعاطفتك الطالع الثاني لديه بعض المشاكل الطالع الثالث لديه ترقية.

حظك اليوم برج الدلو الاثنين 5-10-2020

صديقي خليك منتبه منيح عندك شغل جديد او مبلغ من المال قلبك تعبان ومافي شي عم يريحك و عم تشك بأمور كتيرة خليك صريح متل عادتك و لا تخبي شي بقلبك و انتبه على صحتك من عصبيتك وصارح الشريك بكل شي الطالع الأول لديه أعمال متراكمة و مهمة الطالع الثاني لديه بعض المشاكل مع الشريك الطالع الثالث لديه سفر.

حظك اليوم برج الحوت الاثنين 5-10-2020

صديقي لديك بيومك ضغط واستفزاز ونقد حاول لا ترد ع اي شي و بعد الضهر الحظ بكون معك طاقتك بترجعلك وحل لعدة مشاكل ومصالحة و بتجهز لسفر او مشوار واتصال مهم وفي ترقية قريبة والشريك بحبك وانت معو غير ولكن احيانا بيتعبك بتصرفاتو و ماعم تعرف تحل معو هالمشكلة الطالع الأول لديه نقاش مع الشريك الطالع الثاني لديه ترقية او مبلغ من المال الطالع الثالث لديه خبر عن سفر.