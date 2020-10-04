الارصاد: طقس اليوم مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا.. والعظمى فى القاهرة 32

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأحد، طقس مائلا للحرارة نهارًا على الوجه البحري والقاهرة، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية ومائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية ، يسود طقس حار على جنوب سيناء، والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية فى خليج السويس ، ويسود طقس حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة .

ويتوقع خبراء الأرصاد سقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية، ورياح نشطة تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد وجنوب غرب البلاد ، مع اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس ، ويتوقع الخبراء أن يكون الطقس ليلا لطيفا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 22 والعظمى 32

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 22 والعظمى 32

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 22 والعظمى 31

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 22 والعظمى 30

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 22 والعظمى 30

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 22 والعظمى 29

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 20 والعظمى 29

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 23 والعظمى 31

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 20 والعظمى 35

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 25 والعظمى 29

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 25 والعظمى 28

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 23 والعظمى 32

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 21 والعظمى 34

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 23 والعظمى 33

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 23 والعظمى 30

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 22 والعظمى 30

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 22 والعظمى 33

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 18 والعظمى 29

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درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 28 والعظمى 32

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 22 والعظمى 30

درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 16 والعظمى 30

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 26 والعظمى 30

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 27 والعظمى 34

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 26 والعظمى 34

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 27 والعظمى 33

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 22 والعظمى 33

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 21 والعظمى 34

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 20 والعظمى 35

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 23 والعظمى 36

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 24 والعظمى 37

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 25 والعظمى 38

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 26 والعظمى 38

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 26 والعظمى 39

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 27 والعظمى 39

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 25 والعظمى 40

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 27 والعظمى 36

درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 28 والعظمى 35

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 29 والعظمى 32

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 28 والعظمى 34