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13 إجراء لتنفيذ المرحلة الأولى لمنظومة المخلفات الجديدة بالمحافظات

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اتخذت وزارة التنمية المحلية خطوات  هامة للاسراع في تنفيذ واتمام  المرحلة الاولي لمنظومة المخلفات الجديدة بالمحافظات ، لما لها من مردود كبير على الحياة اليومية للمواطنين، وتسهم فى توفير فرص عمل جديدة، ودمج القطاع غير الرسمي بالمنظومة.

وتتضمنت الإجراءات:

تكلفة المرحلة الأولى من البنية الأساسية تبلغ 1.78 مليار جنيه. 

-كلف وزير التنمية المحلية الوحدة التنفيذية لإدارة المخلفات الصلبة بالوزارة بمتابعة الموقف التنفيذي للمنظومة بالمحافظات  ومعدلات رفع تراكمات القمامة.

- ومتابعة إنشاء المحطات الوسيطة والمتحركة وخلايا الدفن الصحي الآمن، وموقف توريد المعدات والالات الجديدة الخاصة بالمنظومة. 

- الانتهاء من الأعمال المدنية للمحطة الوسيطة بمنشأة ناصر بمحافظة القاهرة بنسبة 95% .

- الانتهاء من الأعمال المدنية لمحطتي منطقة ناصر ببني سويف ومحطة دمنهور بالبحيرة بنسبة 85% وجاري إستكمال الأعمال المدنية بباقي المحطات.

- الانتهاء من توريد جميع معدات المرحلة الأولى لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة وجاري تسليم المحافظات.

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- يجري تنفيذ 11 مدفن صحي وجاري البدء في تنفيذ 16 خلية دفن صحي.

- تم البدء في تنفيذ الأعمال المدنية لإنشاء مصنعي تدوير المخلفات بدار السلام بمحافظة سوهاج وكذلك مصنع تونا الجبل بمحافظة المنيا وجاري مراجعة واعتماد المواصفات الفنية لخطوط الإنتاج تمهيدًا لتوريدها. 

-تتضمن  المرحلة الأولى من البنية الأساسية لمنظومة المخلفات بالمحافظات للعام المالي الأول 2019 – 2020 ، إنشاء عدد 27 مدفن صحي آمن في 18 محافظة.

-إنشاء عدد 15 محطة وسيطة ثابتة لإستقبال المخلفات من الأحياء تمهيدًا لنقلها لمصانع التدوير والمعالجة في 7 محافظات.

- انشاء 7 محطات وسيطة متحركة في 3 محافظات.

- إغلاق 39 مقلب عشوائي في 8 محافظات.

 -إنشاء 3 مصانع لتدوير المخلفات في 3 محافظات.

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