نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. زحام أعلى كورنيش النيل بسبب أتوبيس معطل

وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس، أن جميع محافظات الوجه البحرى والطرق الساحلية شهدت سيولة فى الحركة المرورية، كذلك الأمر بالنسبة لمحافظات الوجه القبلى.

وأوضح مراسل الراديو 9090، أن هناك بعض الكثافات التى ظهرت عند منطقة الكونيسة فى الاتجاه القادم من المريوطية والمتجه للمنيب، كما شهد أعلى الأوتوستراد المتجه لمنزل المعادى بعض الأحجام المرورية أيضا، كذلك الأمر أعلى الطريق الزراعى المتجه لمنطقة قلما بسبب إنشاء كوبرى سيارات.

محرر الشؤون الأمنية والمرورية بالراديو 9090

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كما شهد محور 26 يوليو القادم من الشيخ زايد والمتجه لميدان لبنان بعض الأحجام المرورية، لذلك يفضل سلوك محور روض الفرج، كما ظهرت بعض الكثافات أيضا عند الدائرى المتجه لميدان المؤسسة، كذلك الأمر بمنزل كوبرى فيصل القادم من شارع السودان أمام مترو الجامعة.

أما فيما يخص محافظة القاهرة، فظهرت بعض الكثافات عند محور جوزيف تيتو بسبب وجود منطقة أعمال، كذلك الأمر عند كورنيش النيل فى الطريق القادم من ميدان التحرير والمتجه لجاردن سيتى بسبب وجود أتوبيس معطل، كما ظهرت بعض الكثافات أيضا عند كوبرى الحدائق القادم من الزاوية والوايلى والمتجه لمحور الفنجرى.