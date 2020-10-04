”التعليم”: غلق المدرسة 28 يوما حال ظهور إصابات بكورونا فى أكثر من...

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الضوابط والقواعد الوقائية التي سيتم اتخاذها خلال سير العملية التعليمية في العام الدراسي الجديد بالتزامن مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، مؤكدة أن تطبيق هذه الإجراءات سيشمل المدارس الحكومية والخاصة والدولية وغيرها، وتتم عملية تطهير للفصل أو المنشأة، ومتابعة المخالطين بواسطة الإدارة الصحية .

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