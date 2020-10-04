الأرصاد تتوقع ارتفاع درجات الحرارة فى النصف الثانى من الأسبوع الجارى

وقال مدير مركز التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريحات لقناة اكسترا نيوز اليوم الأحد، إن هناك استقرارا في الأحوال الجوية ، مشيرا إلى أن درجات حرارة حول معدلاتها الطبيعة في مثل هذا الوقت من العام.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأحد طقس مائل للحرارة نهارًا على الوجه البحري والقاهرة وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية ومائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية ، و يسود طقس حار على جنوب سيناء، والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس ، ويسود طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة .

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ويتوقع خبراء الأرصاد سقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية، ورياح نشطة تكون مثيرة للرمال والأترة على بعض مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد وجنوب غرب البلاد ، مع اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس