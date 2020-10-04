طلاب الثانوية العامة المؤجلون يؤدون امتحان الأحياء والاستاتيكا وعلم النفس

بدأ قبل قليل، طلاب الثانوية العامة المؤجلون أداء امتحان الأحياء لطلاب علمى علوم والاستاتيكا لطلاب علمى رياضيات وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية، حيث انطلقت لجنة الامتحان فى العاشرة صباحا حتى الواحدة ظهرا.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن امتحانات الدور الثانى لطلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة الذين تعرضوا لظروف قهرية منعتهم من أداء امتحان الدور الأول، وحصلوا على موافقة لأداء امتحان الدور الثانى بالدرجة الفعلية للعام الحالى 2020، وتغيبوا أو رسبوا فى مادة أو مادتين وتُعد هذه المحاولة هى الثانية لهم.

Advertisements

وقال الدكتور رضا حجازى، نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا بمستندات تفيد أحقيتهم فى أداء امتحان الدور الثانى (222) طالبا وطالبة، أدى منهم (20) طالبا وطالبة امتحان اللغة العربية السبت 26 سبتمبر، والأحد 27 سبتمبر أدى الطلاب الذين أدوا امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية (26) طالبا وطالبة، ومادة الجبر والهندسة الفراغية (10) طلاب.

جدير بالذكر، أن الوزارة قد قامت بتخصيص لجنة واحدة فقط على مستوى الجمهورية (مدرسة العجوزة ع.ث بنات التابعة لادارة العجوزة التعليمية ) لتكون مقر لامتحان الطلاب على أن تكون إقامة الطلاب الممتحنين بمبنى اتحاد الطلاب بالعجوزة مع تحمل الوزارة تكاليف الإقامة.