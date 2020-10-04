رئيس موظفى البيت الأبيض يكشف انخفاض الأكسجين بدم ترامب قبل نقله للمستشفى

قال رئيس موظفى البيت الأبيض مارك ميدوز إن الحالة الصحية للرئيس دونالد ترامب مستقرة حاليا، لكنه عانى من انخفاض سريع فى مستوى الأكسجين بالدم يوم الجمعة، وذلك قبل نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج من إصابته بفيروس كورونا.

وفى مقابلة مع فوكس نيوز، قال ميدوز إن ترامب لا يعانى من ارتفاع فى درجة الحرارة الآن، ومستوى الأكسجين فى الدم جيد، لكنه فى صباح يوم الجمعة الماضى كان ترامب يعانى من حمى وانخفض مستوى الأكسجين لديه بسرعة شديدة.

وتابع ميدوز قائلا إن الرئيس قد شهد تحسنا لا يصدق بعد صباح الجمعة الذى شعر فيه الرئيس وطبيبه شون كونلى بالقلق الشديد.

وزعم ميدوز أن الأطباء أوصوا بضرورة ذهاب ترامب إلى المستشفى بدافع الحذر، مضيفا أنه لم يكن هناك أى تفكير أو حتى مخاطر بنقل السلطة، وتابع قائلا إن رسالة الفيديو التى نشرها ترامب على حسابه على تويتر أمس السبت، تم تصويرها قبل نشرها بساعات، معربا عن تفاؤله فى ظل النتائج الحالية.

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ونشر البيت الأبيض صورا للرئيس الأمريكى دونالد ترامب يؤدى مهام عمله من داخل الجناح الرئاسى بالمستشفى العسكرى والدر ريد فى ميريلاند. وفى إحدى الصور، كان ترامب يجلس على نفس المكتب الذى ألقى منه رسالته بالفيديو التى قال فيها إنه يشعر بتحسن كبير الآن.

وكان ترامب قد أعلن يوم الجمعة الماضى إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا، فى وقت حرج للغاية قبل شهر واحد فقط من موعد إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية.