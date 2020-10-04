تشكيل الأهلي المتوقع أمام المقاولون.. كهربا والشحات وبادجى فى الهجوم

استقر الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى الجديد للأهلى، على تشكيل الفريق الذى سيخوض به مواجهة المقاولون العرب، المقرر لها الثامنة مساء اليوم باستاد القاهرة فى الجولة 31 من بطولة الدورى الممتاز التى حسمها الأهلى مؤخراً لصالحه رسمياً للمرة الـ42 فى تاريخ والخامسة على التوالى.

ويضم التشكيل المتوقع للأهلى فى مباراة الليلة كلاً من: محمد الشناوى، محمد هانى، أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، محمود وحيد، أليو ديانج، حمدى فتحى، كهربا، جونيور أجايى، حسين الشحات وأليو بادجى.

ورغم أن الاهلي حسم لقب الدورى إلا أن مباراة الليلة تبقى قوية ومهمة للغاية لعدة أسباب، فى مقدمتها أنها تجمع بين الأهلى مُتصدر المسابقة برصيد 79 نقطة وفريق المقاولون صاحب المرز الرابع برصيد 52 نقطة وينافس ذئاب الجبل على المركز الثانى هذا الموسم رفقة الزمالك والمقالون ويُقدم عروض جيدة للغاية تحت قيادة مدربه الشاب عمد النحاس، كما أن مباراة الليلة يخوضها الأهلى بقيادة جهاز فنى جديد بقيادة الجنوب أفريقى موسيمانى الذى تولّى المهمة رسمياً مؤخراً خلفاً للسويسرى رينيه فايلر المدير الفنى السابق للفريق وتُعد مباراة اليوم أول تجربة للمدرب الجنوب أفريقى فى الدورى المصرى بعدما سبق وحقق نتائج جيدة للغاية مع فريق صن داونز فى جنوب أفريقيا وقارة أفريقيا.

ويدخل الأهلى مباراة الليلة راغباً فى تقديم عرض قوى أمام فريق عنيد كالمقاولون العرب واذلى يعرف كيف يتفوق أمام الكبار بقيادة عماد النحاس لكن لاعبو الأهلى سيكون أمامهم تحدى كبير من أجل غثبات أنفسهم أمام مدربهم الجديد الذى لا يعرف الكثير عن قدرات اللاعبين حتى الآن.