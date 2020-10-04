توزع وزارة الأوقاف، غدًا الإثنين، 17 طنًا من لحوم الأضاحي على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات، القاهرة، والجيزة، والفيوم، وبنى سويف، والوادى الجديد.





وأوضح الوزارة، فى بيان اليوم الأحد، أنه من المقرر أن يتم التوزيع بواقع 4 أطنان لكل من محافظة الجيزة، والفيوم، وبنى سويف، و3 أطنان لمحافظة القاهرة، وطنين لمحافظة الوادي الجديد، وذلك للأسبوع التاسع على التوالى. وأشارت وزارة الأوقاف أن إجمالى ما تم توزيعه من لحوم الأضاحى حتى اليوم بلغ 927 ألف كيلو من اللحوم.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأوقاف : توزيع 17 طن لحوم أضاحى على 4 محافظات غدا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.