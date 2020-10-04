حكم نهائى.. رفض دعوى تحديد كوتة المرأة فى انتخابات النواب

قضت المحكمة الإدارية العليا، برفض دعوى أمل عبد الرسول حسين عبد النعيم المرشحة لعضوية مجلس النواب بالنظام الفردي، لوقف تنفيذ القرار السلبى بامتناع الهيئة الوطنية للانتخابات عن تحديد كوتة المرأة فى 142 دائرة من إجمالى 143 دائرة بجميع أنحاء الجمهورية.





كما قضت فى الطلب الثانى من دعواها المطالبة بإلغاء القرار 54 لسنة 2020 بعدم قبولها لرفعها بعد الميعاد.

وطالبت الدعوى بقبول الدعوى شكلًا، وفى الموضوع بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار رقم 54 لسنة 2020 الصادر عن الهيئة الوطنية للانتخابات، وإلغاء القرار السلبى الممتنع عن تحديد الكوتة، والتى تمثل طبقًا لعدد الدوائر 25% من كوتة المرأة طبقًا للدستور المصرى لسنة 2019، كما طالبت بمنح المرأة المصرية فى كل دائرة انتخابية حق الترشح على الكوتة تنفيذًا للدستور الذى ذكرت المادة الأولى والثانية فيه، مراعاة التمثيل العادل للسكان والمحافظات ومبدأ تكافؤ الفرص.

وأكدت الدعوى، أن المرأة المصرية لم تشهد تمثيل برلمانى حقيقى إلا فى ظل وجود الكوتة التى وضعها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالدستور فى نص المادة 102، وتجاهلتها الهيئة الوطنية للانتخابات، ولم تقوم بتوزيع عادل للسكان والمحافظات وتكافؤ الفرص، وبالرغم من قيام رئيس الجمهورية بوضع كوتة للمرأة، وهو نصر المرأة وأعطاها حقها، إلا أن الهيئة الوطنية للانتخابات لم تضع لفظ الكوتة فى قرارتها، ولم تضعها بجميع الدوائر، وتقصرها على القوائم فقط دون النظام الفردي، وذلك على حسب ما ورد بالدعوى.