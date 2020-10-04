صور .. ختام فعاليات برنامج الاتحاد الأوروبى للتنمية الريفية

ويهدف البرنامج الأوروبى المشترك للتنمية الريفية إلى تعزيز قدرات الجمعيات الريفية، لكل من المزارعين وغير المزارعين على حد سواء، من حيث الإدارة المستدامة للموارد المحلية واستكشاف حلول مبتكرة لزيادة الدخل.
ويسعى البرنامج الأوربى المشترك للتنمية الريفية لتحسين نوعية حياة الأشخاص الذين يعيشون فى المناطق الريفية، من خلال زيادة الإنتاج الزراعى المستدام من خلال إدارة المياه والموارد الطبيعية بشكل أكثر فعالية وكفاءة، وتحسين سبل المعيشة الريفية عن طريق تعزيز الأنشطة المدرة للدخل.
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