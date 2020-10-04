صور .. الشركة القابضة للمياه تكرم مدير السلامة لفوزه فى مسابقة دولية

أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أهمية التركيز على بناء القدرات وتأهيل الشباب وتطوير قدراتهم العلمية والدراسية لتطوير أداء شركات المياه والصرف الصحى، وفتح آفاق جديدة للاطلاع على ما أحدث أساليب الإدارة.





وكرم المهندس ممدوح رسلان، الدكتور محمود عبد الرحمن سعد، مدير سلامة المياه، بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، لحصوله على المركز الأول ممثلا عن مصر، على 15 دولة مشاركة بالماجستير التنفيذى لإدارة شركات المياه والصرف الصحى، بمعهد أجرو باريس AgroParis Tech بفرنسا، عن تقديمه استراتيجية لتحسين الأداء المالى، والإدارى، والفنى، لشركتى الإسكندرية والأقصر، واستراتيجية داعمة على مستوى الشركة القابضة. وانعقد حفل التخرج بالمعهد الفرنسى بباريس، عبر تقنية online conference.

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