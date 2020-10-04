التفاصيل الكاملة لمبادرة "هدفنا واحد" ودورها فى الحفاظ على البيئة

تحتفل احدى الشركات الرائدة عالميًا في مجال صناعة الوجبات الخفيفة والعاملة بمصر في هذا اليوم من كل عام بمبادرة "هدفنا واحد" والتي تعتمد بشكل أساسي على حث الموظفين للقيام بدور فعال لتحقيق قيمة إيجابية تؤثر في أفراد المجتمع من حولهم. وقد وقع اختيار الموظفين هذا العام علي الالتزام بتحقيق أهداف المحافظة على البيئة من خلال تنفيذ مجموعة من الانشطة التفاعلية لخدمة أهداف الشركة الاستراتيجية الموجهة للحفاظ علي البيئة واستدامتها.

تأتي مبادرة "هدفنا واحد" في إطار المسؤولية المجتمعية للشركة تجاه المجتمعات التي تعمل بها، وخاصة فيما يتعلق بحماية البيئة ورفع الوعي البيئي بين موظفي الشركة وأفراد عائلاتهم، والمساهمة في معالجة التحديات المتعلقة بهذا التوجه لاسيما في مصانع الشركة بمصر حيث يعمل فريق عمل متكامل علي تحقيق هذا الهدف.

تقول أميرة فرج مدير العلاقات العامة و الشئون الحكومية للشركة " نفتخر بأننا وللعام الثاني علي التوالي مستمرة في الاحتفال بمبادرة "هدفنا واحد" بالرغم من الظروف الاستثنائية التي تمر بها مصر والعالم. وأود أن أحيي زملائي من المشاركين في هذه المبادرة علي التزامهم تجاه البيئة التي يعملون ويعيشون بها، هذا الالتزام الذي يعكس وعي كبير ومسؤولية أكبر تجاه مجتمعهم، والسعى إلى حمايته والحفاظ عليه".

وأضافت : "لدينا المقومات الصحيحة للنجاح: لدينا تاريخ طويل وسمعة طيبة لمجموعة من العلامات التجارية المعروفة حول العالم والتي يثق بها المستهلكون، ولدينا ايضا الأفراد والموظفون الاكفاء لجعل هذا النجاح حقيقة واقعة. علي المستوى العالمي، لا تدخر مونديليز أي جهدا في سبيل الارتقاء بأداء موظفيها ونشر الوعي فيما بينهم بما يضمن تنفيذ استراتيجية الشركة وتشجيعهم علي أفضل المماراسات فيما يتعلق بالبيئة والحفاظ عليها".

و يعد نشاط "التحدي الاخضر" النشاط الرئيسي لمبادرة "هدفنا احد" هذا العام، وهو عبارة عن 15 تحديًا يمكن القيام به مع افراد الاسرة في سبيل تعلم وتعليم اخلاقيات الحفاظ علي البيئة وزيادة احساسهم بالمسئولية تجاه البيئة والمحافظة عليها. كما تضمنت انشطة المبادرة مجموعة من الممارسات البيئية المستدامة مثل طرق ترشيد استهلاك الطاقة والمياه والوقود مثل فصل الأجهزة الكهربائية عن التيار في حالة عدم الاستخدام، استخدام المصابيح الكهربائية الموفرة للطاقة، ترشيد استهلاك المياه داخل المنزل والعمل، وايضا طرق لترشيد استهلاك الوقود والحرص على زراعة النباتات في المنزل، وطرق إعادة تدوير بقايا الأطعمة والاستفادة منها بدلًا من التخلص منها. كما قامت مونديليز بنشر أسماء الموظفين الأكثر التزامًا بتطبيق المبادرة وأهدافها تشجيعا من الشركة لهم ولافراد عائلاتهم.