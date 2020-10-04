الحكومة: الاستجابة لـ 4247 استغاثة على مواقع التواصل الاجتماعي والصحف

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فى تقرير تلقاه من الدكتور حسام المصرى، المستشار الطبى لرئيس الوزراء، جهود اللجنة الطبية العليا، ولجنة الاستغاثات الطبية برئاسة مجلس الوزراء، على مدار عام كامل، من سبتمبر 2019 حتى سبتمبر 2020.

وأشاد رئيس الوزراء بالجهود التي يبذلها العاملون بلجنة الاستغاثات الطبية وأهمها خلال معركة مواجهة فيروس كورونا المستجد، والتي فرضت تحديات كبيرة على عمل هذا الفريق وكافة أفراد المنظومة الطبية في مصر، مشيرًا إلى أن اتباع اللجنة لنهج رصد الاستغاثات بقدر ما يتطلب جهدًا كبيرًا، فإنه يمثل تطورًا ايجابيًا من خلال اتجاه الدولة نحو الوصول إلى المواطن عبر مختلف منصات وقنوات طرح شكاواه، بما يعزز الثقة لدى المواطن بأن صوته مسموع، وأن الدولة إلى جانبه على الدوام.

وأوضح الدكتور حسام المصري، المُستشار الطبي لرئيس الوزراء، رئيس لجنة الاستغاثات الطبية، أن اللجنة قامت خلال العام، بالرصد والاستجابة لنحو "4247" استغاثة على مواقع التواصل الاجتماعي، والصحف المحلية، ووسائل الإعلام المختلفة، اشتملت على "721" قرار علاج على نفقة الدولة من مجلس الوزراء، وقرارات صادرة عن المجالس الطبية التخصصية، بالإضافة إلى نحو "646" حالة استغاثة خاصة باشتباه ومصابي فيروس كورونا، على مدار 6 أشهر من مارس حتى أغسطس 2020، شهدت التنسيق بين لجنة الاستغاثات الطبية، والمكتب الإعلامي بوزارة الصحة، وغرفة عمليات إدارة الأزمة بـوزارة الصحة.

ولفت إلى أن الحالات التي تم رصدها خلال العام الجاري والتفاعل معها، تنوعت ما بين العمليات الجراحية، وزراعة النخاع، وجراحات العظام والعمود الفقري، وعلاج الأمراض الجلدية والحروق، إلى جانب قرارات العلاج بالخارج، و صرف وتركيب الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية، وجراحات العيون وزراعة القرنية، وعلاج الأمراض النادرة، وتوفير فصائل الدم والصفائح الدموية، وإجراء جلسات الجاما نايف لعلاج الأورام، والمساهمة في تكاليف الحوادث والرعايات والحضانات.

وأضاف الدكتور حسام المصري أن اللجنة قامت بعدد من الزيارات الميدانية لعدة مستشفيات، للوقوف على احتياجات تلك المستشفيات وعرض خطة التطوير الخاصة بها، ومتابعة أهم التحديات التي تواجهها لرفع المعاناة عن كاهل المرضي وتقديم أفضل الخدمات الطبية الممكنة، وشملت أبرز الزيارات الميدانية التي قامت بها اللجنة مستشفى أبوالريش اليابانى، ومستشفى بنى سويف العام، ومستشفى الناس الخيري بشبرا الخيمة، ومستشفى الدمرداش للأطفال، ومستشفى الأطفال الجامعي بالمنيرة - أبوالريش المنيرة، كما قامت اللجنة بعدد من الزيارات الميدانية لعدد من المستشفيات أثناء جائحة كورونا، شملت مستشفى حميات إمبابة، ومستشفى 23 يوليو صدر المرج سابقًا.