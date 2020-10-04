درع الوطن.. رئيس الوزراء يهنئ وزير الدفاع والقوات المسلحة بذكرى نصر أكتوبر

هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربيّ، بالذكرى السابعة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي، في برقيته، عن تقديم أخلص التهاني القلبية للفريق أول محمد زكي، ولجميع أبناء القوات المسلحة البواسل من ضباط وضباط صف وجنود، مقرونة بأطيب التمنيات، بهذه المناسبة العظيمة التي قدم فيها رجال القوات المسلحة أرواحهم ودماءهم؛ دفاعا عن الوطن وذودا عن حريته وكرامته.

ودعا الدكتور مصطفى مدبولي الله عزو جل أن يحفظ رجال القوات المسلحة، وعلى رأسهم القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع، درعا واقيا للوطن ضد محاولات العبث بأمنه واستقراره، وحفظا لمسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها مصرنا الغالية في هذه المرحلة الدقيقة من عمر الوطن.