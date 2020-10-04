فيديو : «لازم نبنى بلدنا» .. القوات المسلحة تواصل الاحتفال بذكرى أكتوبر

وعرضت الفيديوهات مقتطفات من كلمات الرئيس عبدالفتاح السيسى، والذى قال: "لازم نبنى بلدنا بأيدينا وبعرقنا وبصبرنا وتحملنا، المصريون قرروا بجد أنهم يغيروا الواقع بتاعهم". كما عرض مقتطفات من أحاديث الرئيس الراحل محمد أنور السادات، والذى قال: "يأتى اليوم ونحن مرفوعة هامتنا مرتفعة راياتنا، ولكن لنعلم أن المهمة لم تنتهى إلى الأمام".

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