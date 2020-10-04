محافظ الفيوم : استقبلنا 86840 طلب تصالح حتى اليوم

وأكد أن المحافظة تولى هذا الملف أهمية بالغة، وتحرص على اتخاذ خطوات جادة للتيسير على المواطنين فى إنهاء الإجراءات ودفع رسوم جدية التصالح، موضحا أن إجمالى المخالفات التى كانت مرصودة خلال الفترة الماضية بلغت 67086 مخالفة، تم التعامل على 36572 ألف مخالفة منها بالإزالة أو تصحيح المخالفة، ليصل إجمالى عدد المخالفات القائمة 30514 مخالفة، لافتاً إلى أنه بعد 15 يوليو الماضى، تم إنهاء إجراءات التصالح لهذه المخالفات.

وأشار المحافظ إلى استكمال أعمال لجان حصر المخالفات بالوحدات القروية، من خلال تشكيل 165 لجنة فنية لإجراء رصد ميدانى شامل لجميع مراكز وقرى وتوابع المحافظة وعددها 1800 قرية ونجع، وتسجيل كل المنشآت القائمة بالفعل من مبانٍ وملاعب ومحال تجارية أو أى تعديات أخرى داخل وخارج الحيز العمرانى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، حيث تشمل كل مجموعة عمل رئيس الوحدة المحلية، ورئيس القسم الهندسى بالوحدة، ومدير الجمعية الزراعية، وممثلين عن إدارات التفتيش المالى والإدارى، والتخطيط العمرانى، والمتابعة الميدانية، والمتابعة المميكنة بالمحافظة.

وقال الأنصارى إن هذه اللجان انتهت من فحص 144747 عقارا بمختلف أنحاء المحافظة، ورصدت 96343 مخالفة حتى الآن.

وكشف محافظ الفيوم عن إرسال نموذج موحد لمجالس المدن لتصنيف المخالفات الجديدة التى تم رصدها، مؤكداً أن مد مهلة التصالح حتى نهاية شهر أكتوبر الجارى يمثل فرصة لرؤية الوضع القائم بشكل أكثر واقعية، ويسهم فى التيسير على المواطنين الراغبين فى استيفاء ملفات التصالح.

وناشد المحافظ، جميع المواطنين من أصحاب المبانى والعقارات المخالفة، سرعة التقدم بطلبات التصالح قبل نهاية شهر أكتوبر الجارى، حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون، موضحاً أنه تم تخصيص رقم 01551150052 مفعل به خدمة الواتساب لاستقبال بلاغات المواطنين بشأن مخالفات البناء.