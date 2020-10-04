إنفوجراف .. خطة التعليم للتعامل مع ظهور حالات كورونا خلال الدراسة





أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الأحد، منشورًا للمديريات التعليمية، كشفت خلاله عن تفاصيل الخطة الكاملة الخاصة بالقواعد المنظمة لغلق المنشآت التعليمية كإجراء وقائى للتعامل فى حال ظهور فيروس كورونا فى المدارس فى العام الدراسى الجديد.

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