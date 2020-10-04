11 أكتوبر .. الحكم على المتهمين بالتنمر على عم عاشور فى سوهاج

قررت محكمة جنح سوهاج، اليوم الأحد، تأجيل الحكم على المتهمين فى القضية المعروفة اعلاميًا بقضية التنمر على "العم عاشور" بسوهاج، وألقوا به فى مصرف نجع الحسك بمركز المراغة بالمحافظة، إلى جلسة 11 من أكتوبر.





وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا، يُفيد بتلقيه بلاغًا من مأمور مركز شرطة المراغة يفيد بانتشار فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى المُختلفة، يظهر فيه شابين وهما يتنمران على رجل مُسن وألقى به أحدهما فى مصرف نجع الحسك، وكان ثالثهما يصور بالهاتف المحمول الواقعة، وكشفت التحريات أن الأحداث تمت بدائرة المركز. وبالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية أن المُسن يدعى صلاح خلاف الحسك، الشهير بـ"العم عاشور"، يُقيم بدائرة المركز، وأن مُرتكبى الواقعة هم:"عبدالرحمن. ب. م"، و"حسن. ا. ح"، و"م. م. ع"، بالعقد الثانى من العمر، ويُقيمون بدائرة المركز، كما أثبتت التحريات أن أحداث الواقعة قد حدثت بشهر رمضان الماضى، أى منذ أكثر من 5 أشهر، وصورها الشباب بغرض نشرها على موقع "تيك توك"، من أجل الشهرة، ولم ينتشر مقطع الفيديو إلا منذ فترة قصيرة.

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