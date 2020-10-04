صلاح حسب الله يشيد بكلمة مصر بالأمم المتحدة عن الأسلحة النووية: معبرة وقوية

وصف الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، رؤية وكلمة مصر التى ألقاها وزير الخارجية سامح شكرى، أمام الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بمناسبة اليوم العالمى للتخلص التام من الأسلحة النووية، الذى عُقد بمقر الأمم المتحدة فى نيويورك، وتحدث خلاله ممثلو أكثر من 100 دولة، من بينهم أكثر من 20 رئيس دولة وحكومة، وحوالى 40 وزير خارجية، من خلال كلمات مسجلة، بأنها تاريخية ومعبرة عن رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى والمصريين بجميع اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية.





وأعلن حسب الله، فى بيان، اليوم الأحد، اتفاقه التام مع تأكيد السفير سامح شكرى، على قلق مصر البالغ إزاء الجمود الذى تشهده جهود تنفيذ التزامات نزع السلاح النووى من جانب الدول النووية، بل وتراجع تلك الجهود فى ضوء اتجاه بعض الدول النووية للتوسع فى ترساناتها النووية، وتطويرها، وطرح مفاهيم مستحدثة من شأنها وضع شروط مسبقة لتنفيذ الالتزامات المتفق عليها، وكذلك إزاء عدم تنفيذ الالتزام الخاص بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى فى الشرق الأوسط بموجب القرار الصادر عن مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 1995، والذى يعد جزءًا لا يتجزأ من الصفقة التى تم بمقتضاها اتخاذ قرار التمديد اللانهائى لتلك المعاهدة.

وأشاد الدكتور صلاح حسب الله، بتأكيد وزير الخارجية عن تطلع مصر لنجاح الدورة المقبلة لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية من خلال اعتماد وثيقة ختامية متوازنة تتضمن إعادة تأكيد الامتثال للالتزامات السابقة وفى مقدمتها إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية فى الشرق الأوسط خاصةً فى ضوء النجاح المتمثل فى عقد أول دورة لمؤتمر الأمم المتحدة المعنى بإنشاء تلك المنطقة عام 2019 وما تمخض عن هذا المسار التوافقى من نتائج إيجابية مبشرة فى دورته الأولى.

وثمن حسب الله، تأكيد السفير سامح شكرى على أن مصر لا ترى فى التخلص التام من الأسلحة النووية بشكل لا رجعة فيه وخاضع للتحقق الدولى هدفًا ممكنًا فحسب، وإنما تراه إجراءً ضروريًا لإحلال السلم والأمن وتحقيق التنمية المستدامة وتطلع مصر لليوم الذى تحتفل فيه الأمم المتحدة بالقضاء التام على الأسلحة النووية.

وطالب الدكتور صلاح حسب الله، من الأمم المتحدة ومجلس الأمن وجميع دول العالم، العمل على تنفيذ رؤية مصر لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل، مؤكدا أهمية تحقيق هذا الهدف لإحلال الأمن والاستقرار والسلام داخل المنطقة.