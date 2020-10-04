نائب بالشيوخ : مصر قادرة على مواجهة التحديات بدعم السيسى

ووجه فهمى، فى بيان، اليوم الأحد، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربى، وأبناء القوات المسلحة البواسل، بمناسبة الذكرى الـ 47 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، مؤكدًا الجيش قهر الهزيمة فى ملحمة بطولية سجلها التاريخ فى أنصع صفحاته لرجال قواتنا المسلحة، الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه.
كما وجه النائب، التحية إلى أبطال الجيش الذين ضحوا بأرواحهم من أجل عزة ونصر هذا الوطن، ولا يزالون يضحون من أجل الوطن واستقراره، لافتا إلى أن انتصارات حرب أكتوبر علامة مضيئة فى تاريخ مصر والعالم العربى، وكان البطل فيها الإنسان المصرى سواء قواته المسلحة أو الشعب.
وأشار إلى أن الشعب المصرى قادر على التعامل مع كافة الأزمات المختلفة على مر العصور، وعلى قهر التحديات وبناء مصر، بدعم الرئيس السيسى، ومؤسسات الدولة.
وأوضح النائب، أن جيش مصر يقوم الآن وبعد 47 عاماً من عبوره بنفس مهامه ودوره الوطنى، لاستكمال تحرير سيناء ومصر كلها، وحماية شعب مصر ودولته الوطنية، من مخاطر وخطر تنظيمات وميليشيات العنف والتطرف والإرهاب، والتنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابية، المدعوم من قطر وتركيا.
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