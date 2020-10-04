تلقاها مكتب التمثيل العمالي : استمرار تجديد تصاريح العمل ضمن المهن المسموح...

تلقى محمد سعفان، وزير القوي العاملة تقريرا عبر مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، تضمن قراراً بتجديد القرار السابق الذي أصدره وزير العمل الأردني نضال فيصل البطانية فيما يتعلق بتنظيم عمل العمالة الوافدة والمصرية "غير الأردنيين"، لتمكين المنشآت من إحلال العمالة الأردنية محل العمالة الوافدة.

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة، إن قرار التجديد الصادرة في هذا الخصوص يقضي باستمرار السماح بتجديد تصاريح العمل للعمال غير الأردنيين لدى نفس صاحب العمل وضمن المهن المسموح بها (المهن المغلقة والمقيدة ومهن المهارات المتخصصة) وذلك دون التقيد بالنسب المحددة حتى تاريخ 30 سبتمبر الماضي .

من جانبه، قال الملحق العمالي ، طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بالأردن: إن قرار التجديد أشار إلي أن الإجراءات لا تشمل العمال غير الأردنيين الذين حصلوا على مغادرة نهائية أو ختم عدم الممانعة من صرف مستحقات الضمان الاجتماعي بعد 21 سبتمبر الماضي باستثناء العمال غير الأردنيين من فئات: أزواج وزوجات الأردنيين ، وأبناء قطاع غزة الحاصلين على البطاقة البيضاء الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات سارية المفعول ، وحملة الجوازات الأردنية المؤقتة سارية المفعول.

كما نص القرار على أن يتم تجديد تصاريح العمل للعمال غير الأردنيين دون التقيد بالنسب المقررة لكافة القطاعات الاقتصادية طبقا للقرار وسيكون للمرة الأخيرة ، وعلى أن يلتزم أصحاب العمل المشغلين للعمالة بهذه النسب المقررة .