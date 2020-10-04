إستمراراً لإحتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ(47) لإنتصارات أكتوبر المجيدة تقرر فتح المتاحف والمزارات العسكرية (متحف العلمين - متحف بورسعيد) ، وكذا منطقة العرض المكشوف لبانوراما حرب أكتوبر والمتحف الحربى القومى بالقلعة مجاناً للجماهير يوم الثلاثاء السادس من أكتوبر الجارى مع الإلتزام بكافة الإجراءات الوقائية والإحترازية ، وذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على نشر الوعى والثقافة العسكرية والوطنية لدى الشباب وتعريفهم بأمجاد وبطولات أبناء مصر وتضحياتهم فداءً لعزة الوطن وكرامته .

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القوات المسلحة تفتح المتاحف العسكرية مجاناً للجماهير بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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