القوات المسلحة تنظم مشروعاً لإدارة الأزمات و الكوارث بالدقهلية ودمياط

فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المجتمع المدنى ورفع معدلات الأداء للتدريب العملى المشترك لمجابهة الأزمات و الكوارث بالمحافظات، قامت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بتنظيم مشروع إدارة الأزمات والكوارث لمحافظتى (الدقهلية – دمياط ) بالتعاون مع كافة الأجهزة التنفيذية و مديريات الأمن.

ويستهدف التدريب العملى المشترك الوصول لأنسب أسلوب للتعاون بين الجهات والأجهزة المختلفة وتنسيق الجهود واستغلال الإمكانيات المتاحة بالمحافظة و بيان مدى جاهزيتها وكذا التعاون مع قوات الدفاع الشعبى والعسكرى لتوفير إمكانيات القوات المسلحة حال الطلب للتصدى للكوارث والأزمات الطارئة و إزالة الأثار الناتجة عنها .

ويقوم التدريب العملى المشترك على فرض سيناريوهات مختلفة للكوارث و الأزمات التى قد تتعرض لها المحافظة وذلك للوقوف على مدى استجابة المحافظة واستعداد أجهزتها المختلفة فى مجابهتها منفردة أو بالتعاون مع المحافظات المجاورة أو القوات المسلحة حال الطلب .

كما تم المرور على اصطفاف المعدات والمركبات الخاصة بالمحافظة للتأكد من صلاحيتها الفنية ومدى جاهزيتها وكذا معسكر الإيواء العاجل ومستشفى العزل الميدانى.

وفى نهاية المشروع تم تكريم عدد من أسر الشهداء الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم الطاهرة فى سبيل رفعة مصرنا الغالية.