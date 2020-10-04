عاوزين_تقولو_إيه_للإخوان يتصدر تويتر.. ومغردون: مدمرو الأوطان

أطلق عدد من رواد السوشيال ميديا هاشتاج #عاوزين_تقولو_إيه_للإخوان، لتوجه لهم رسالة شديدة اللهجة بسبب أعمالهم الإجرامية والعنف ومحاولتهم في تخريب البلاد. ودشّن عدد من رواد السوشيال ميديا #عاوزين_تقولو_ايه_للاخوان، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.

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